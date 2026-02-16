Conferenza stampa Yilmaz pre Galatasaray Juve | Partita importante per l’intero Paese e non solo per il club Yildiz? Non ho parlato con lui Un calciatore forte ma spero una cosa
Yilmaz ha parlato prima della partita tra Galatasaray e Juventus, un incontro che coinvolge anche il pubblico turco e italiano. La sua presenza in conferenza stampa ha attirato l’attenzione dei tifosi, soprattutto per le sue parole sulla sfida che si avvicina. Il calciatore ha detto di non aver ancora avuto modo di parlare con Yildiz, ma ha sottolineato la forza della squadra avversaria e ha espresso speranze sulla propria prestazione.
Conferenza stampa Yilmaz pre Galatasaray Juve, le dichiarazioni del giocatore dei turchi prima della sfida contro i bianconeri. Le sue parole. Non solo Buruk, in conferenza stampa ha parlato anche Alper Yilmaz. Il giocatore del Galatasaray ha presentato la delicata sfida contro la Juventus. PARTITA – « Questa partita è molto importante, sia per il nostro Paese che per il nostro club. Vogliamo offrire ai nostri tifosi una grande partita da vedere. Speriamo di poter vincere contro la Juventus ». YILDIZ – « Non ho parlato con Kenan Y?ld?z, ma ci seguiamo sui social. È una persona molto brava e un ottimo giocatore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Conferenza stampa Thuram pre Juve Benfica: «Partita importante domani, qui giochiamo sempre per vincere. Ecco cosa mi chiede Spalletti»
In vista della partita di domani tra Juventus e Benfica in Champions League, Thuram ha parlato in conferenza stampa.
Conferenza stampa Quina pre Juve Pafos: «Sarà una partita difficile ma vogliamo vincere»Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Galatasaray, Yilmaz: Vogliamo vincere. Non ho parlato con YildizBaris Alper Yilmaz, attaccante del Galatasaray, ha parlato in conferenza stampa alla viglia della sfida contro la Juventus. TuttoMerctoweb.com ha ripreso. tuttomercatoweb.com
Di Marzio, Galatasaray - Juventus maçi öncesi Istanbul'da. x.com
Da Thuram alla difesa: tutti i dubbi verso Galatasaray-Juventus - facebook.com facebook