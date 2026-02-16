Conferenza stampa Yilmaz pre Galatasaray Juve | Partita importante per l’intero Paese e non solo per il club Yildiz? Non ho parlato con lui Un calciatore forte ma spero una cosa

Yilmaz ha parlato prima della partita tra Galatasaray e Juventus, un incontro che coinvolge anche il pubblico turco e italiano. La sua presenza in conferenza stampa ha attirato l’attenzione dei tifosi, soprattutto per le sue parole sulla sfida che si avvicina. Il calciatore ha detto di non aver ancora avuto modo di parlare con Yildiz, ma ha sottolineato la forza della squadra avversaria e ha espresso speranze sulla propria prestazione.