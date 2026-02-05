Il paese in festa per l' inaugurazione della nuova biblioteca | Sarà uno spazio che appartiene a tutti

Sabato 7 febbraio, Sogliano al Rubicone apre ufficialmente la nuova biblioteca ‘Agostino Venanzio Reali’. L’amministrazione comunale ha organizzato una grande festa in piazza Matteotti per l’inaugurazione, che si svolgerà nell’ex scuola Pascoli. La biblioteca vuole essere un punto di riferimento per tutta la comunità, uno spazio aperto a tutti, dove leggere, studiare e condividere. L’intera cittadinanza parteciperà per dare il benvenuto a questa novità.

Il Comune di Sogliano al Rubicone comunica che sabato 7 febbraio sarà inaugurata la nuova biblioteca 'Agostino Venanzio Reali', nell'ex scuola Pascoli in piazza Matteotti. L'apertura ufficiale è prevista per le ore 9:30, con il taglio del nastro e la presentazione dei servizi bibliotecari e delle.

