Festa della Liberazione in musica al Parco Horcynus Orca | così il programma

Al Parco Horcynus Orca si svolge una festa della Liberazione dedicata alla musica, con un programma che spazia tra generi diversi. Sul palco si alternano artisti di musica pop, popolare, punk rock e hip hop, offrendo un'ampia varietà di stili. La manifestazione prevede performance di diversi artisti che propongono brani sia tra i generi più ascoltati dai giovani sia quelli che richiamano le tradizioni più radicate.

Dal pop alla musica popolare, dal punk rock all’hip hop, dai ritmi più gettonati dai giovani alle note della tradizione più verace. Anche quest’anno la Festa della Liberazione sarà un momento di incontro e confronto, ma soprattutto un momento di gioia e coinvolgimento per quanti vorranno.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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