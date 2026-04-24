Festa della Liberazione a Vicopisano | celebrazioni istituzionali e incontri con le scuole

Il 25 aprile, Vicopisano ha organizzato eventi ufficiali per ricordare la Festa della Liberazione. La giornata ha visto celebrazioni pubbliche e incontri con gli studenti delle scuole locali. La cerimonia principale si è svolta nel centro del paese, con la partecipazione di rappresentanti istituzionali e cittadini. Durante la giornata sono stati deposti fiori e si sono ascoltati discorsi commemorativi. Le iniziative sono state accompagnate da momenti di riflessione e confronto.

Vicopisano (PI), 24 aprile 2026 – In occasione della Festa della Liberazione, la comunità di Vicopisano si ritrova per celebrare una delle date fondative della storia repubblicana e democratica del nostro Paese. Le celebrazioni promosse dall’amministrazione prenderanno il via alle 9 a Caprona, in via Piero Filippi, e proseguiranno con tappe in tutte le frazioni: a Uliveto Terme in piazza XXV Aprile, a Lugnano in piazza Vittorio Veneto, Cucigliana in piazza del Monumento, a Cevoli alla lapide ai Caduti, a San Giovanni alla Vena in piazza della Repubblica, a Vicopisano in piazza Ferrucci, in località Il Termine al cippo commemorativo della Famiglia Petri.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Festa della Liberazione a Vicopisano: celebrazioni istituzionali e incontri con le scuole Notizie correlate Festa della Liberazione: 18 scuole e 350 studenti protagonisti delle celebrazioniLe celebrazioni per la ricorrenza della Liberazione si sono svolte nelle giornate del 22, 23 e 24 aprile a Parma, mettendo al centro il protagonismo... Leggi anche: Cortona, le celebrazioni della Festa di Liberazione Altri aggiornamenti Temi più discussi: Festa della Liberazione 2026 / Notizie / Novità / Homepage; 25 aprile, Festa della Liberazione: eventi e manifestazioni in programma in Italia; Festa della Liberazione, perché si celebra il 25 aprile; Genova celebra l’81° anniversario della Liberazione con un programma diffuso in tutta la città. Festa della Liberazione, perché si celebra il 25 aprileIl 25 aprile di ogni anno si celebra in Italia la Festa della Liberazione, un anniversario molto significativo nella storia italiana perché commemora la liberazione dell’Italia dal nazifascismo, con l ... ansa.it Festa della Liberazione, le celebrazioni del 25 Aprile a VeronaFesta della Liberazione, il programma delle celebrazioni per il 25 Aprile a Verona: alle 10 l'alzabandiera in piazza Bra. veronaoggi.it In programma, oltre alle celebrazioni per la Festa della Liberazione, ci sono festival, incontri culturali, mostre e appuntamenti per famiglie. #eventi #weekend #25aprile facebook