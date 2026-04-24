Festa della Liberazione | 18 scuole e 350 studenti protagonisti delle celebrazioni

Nelle giornate del 22, 23 e 24 aprile a Parma si sono svolte le celebrazioni della Festa della Liberazione, coinvolgendo 18 scuole e circa 350 studenti. Le attività hanno visto i giovani protagonisti, che hanno partecipato a varie iniziative legate alla ricorrenza. Le manifestazioni si sono svolte in diversi luoghi della città, con interventi e momenti di aggregazione dedicati alla memoria storica.

Le celebrazioni per la ricorrenza della Liberazione si sono svolte nelle giornate del 22, 23 e 24 aprile a Parma, mettendo al centro il protagonismo delle giovani generazioni. Complessivamente sono stati coinvolti circa 350 studentesse e studenti, provenienti da 10 scuole secondarie di primo.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Vasto celebra la Festa della Liberazione: il programma delle celebrazioniVasto celebra la Festa della Liberazione: sabato 25 aprile il programma delle celebrazioni inizierà alle 9:15 con il raduno dei partecipanti in... Frosinone, 25 aprile 2026, 81° Anniversario della Liberazione, Festa di tutti gli Italiani: il programma delle celebrazioni.La Città di Frosinone celebrerà il 25 aprile, 81° Anniversario della Liberazione, con il seguente programma: alle 9. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Genova celebra l’81° anniversario della Liberazione con un programma diffuso in tutta la città; Firenze ricorda l’81° anniversario della Liberazione, gli appuntamenti in città; Festival della Resistenza 2026 – Il programma; 25 Aprile a Pesaro, il programma per l’81° anniversario della Liberazione; Biancani, Belloni e Murgia: Un calendario di iniziative per condividere i valori di libertà e democrazia. Festa della Liberazione, perché si celebra il 25 aprileIl 25 aprile di ogni anno si celebra in Italia la Festa della Liberazione, un anniversario molto significativo nella storia italiana perché commemora la liberazione dell’Italia dal nazifascismo, con l ... ansa.it Vigilia della festa della Liberazione: gli appuntamentiIl Collettivo Artistico Femminile Le vie delle Donne propone, in occasione della festa della Liberazione, a Chiavari, un’azione artistica dedicata alle donne partigiane, dal titolo Io, partigiana. radioaldebaran.it In programma, oltre alle celebrazioni per la Festa della Liberazione, ci sono festival, incontri culturali, mostre e appuntamenti per famiglie. #eventi #weekend #25aprile facebook