Festa della Liberazione | corteo targa e testimonianze sulle lotte partigiane

In occasione della Festa Nazionale della Liberazione, si svolge un corteo e vengono poste delle targhe commemorative, accompagnati da testimonianze di partigiani e cittadini. L’evento, organizzato dall’Associazione Nazionale Partigiani Italiani con il sostegno del Comune di Cesa, si intitola “Viva la Libertà” e si concentra sulla memoria delle lotte partigiane e sui valori della resistenza. La giornata prevede anche momenti di riflessione pubblica e incontri dedicati alla storia locale.

In occasione della Festa Nazionale della Liberazione, l’Anpi - Associazione Nazionale Partigiani Italiani, con il patrocinio del Comune di Cesa, promuove una giornata di celebrazioni dal titolo “Viva la Libertà”, dedicata alla memoria delle lotte partigiane e alla riaffermazione dei valori.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Festa della Liberazione, corteo della pace di Sinistra e studentiTempo di lettura: 2 minutiIl 25 Aprile torniamo a riempire le strade di Avellino in occasione dell’anniversario della Liberazione dell’Italia... Terni, festa della Liberazione: divieti di sosta e circolazione per il passaggio del corteo ORDINANZAUna ordinanza municipale è stata adottata in previsione di sabato 25 aprile, ossia la festa della Liberazione. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: 25 aprile, Festa della Liberazione: eventi e manifestazioni in programma in Italia; Festa della Liberazione 2026 / Notizie / Novità / Homepage; 81° anniversario della Liberazione di Bologna e dell'Italia; Sabato 25 aprile la cerimonia in memoria della Liberazione. 25 aprile, Festa della Liberazione: eventi e manifestazioni in programma in ItaliaLeggi su Sky TG24 l'articolo 25 aprile, Festa della Liberazione: eventi e manifestazioni in programma in Italia ... tg24.sky.it Pegli, il quartiere in corteo per la Festa della Liberazione: oltre 300 persone tra memoria e nuove generazioniDalle strade della delegazione ai giardini Peragallo, una mattinata partecipata per l’81° anniversario del 25 aprile: protagonisti gli studenti, tra bandiere, canti della Resistenza e il richiamo a un ... lavocedigenova.it 25 APRILE – FESTA DELLA LIBERAZIONE Il Sindaco Luca Di Stefano invita tutta la cittadinanza a partecipare alle celebrazioni del 25 Aprile, giornata simbolo dei valori di libertà, democrazia e pace. Quest’anno, per onorare degnamente la cerimonia, asc - facebook.com facebook