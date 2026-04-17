Sagra Fave e Salame a Sant' Olcese | il 25 aprile torna il tradizionale appuntamento con il gusto

Il 25 aprile si terrà a Sant'Olcese la tradizionale Sagra Fave e Salame, un evento molto atteso nel territorio genovese e oltre. La manifestazione si svolgerà sul piazzale della chiesa a partire dalle ore 12 e rappresenta un appuntamento consolidato che richiama molti visitatori ogni anno. La festa si ripete puntualmente, attirando appassionati di cucina e tradizione locale.

Grande attesa per la Sagra Fave e Salame a Sant'Olcese, senza dubbio una delle manifestazioni più amate nel genovese e non solo, che anche nel 2026 torna puntuale sabato 25 aprile sul piazzale della Chiesa a partire dalle ore 12.L'evento, vero e proprio simbolo di tradizione, gusto e primavera, è.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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