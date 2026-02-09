Festa di Carnevale a Sampierdarena con tradizionale pentolaccia

Sabato 14 febbraio, a Sampierdarena si svolge una festa di Carnevale con la tradizionale pentolaccia. L'evento inizia alle 16 al Centro Civico Buranello, dove ci saranno anche l'apertura straordinaria della biblioteca e giochi per bambini. La piazza si riempie di colori e allegria, con famiglie e ragazzi che partecipano alla giornata di festa.

Sabato 14 febbraio a Sampierdarena si festeggia il Carnevale a partire dalle ore 16 al Centro Civico Buranello con la tradizionale Pentolaccia e l'apertura straordinaria della biblioteca. Tutti i bambini sono invitati a partecipare in maschera.Per info:[email protected].

