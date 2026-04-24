Festa del 25 aprile il Fai porta alla scoperta di Comitini | visita a palazzo Bellacera e al parco minerario

In occasione del 25 aprile, la delegazione Fai di Agrigento organizza una visita guidata a Comitini, un comune dell’Agrigentino. L’itinerario include una visita a palazzo Bellacera, un edificio storico del paese, e al parco minerario, area legata all’attività estrattiva della zona. L’evento mira a far conoscere due siti rappresentativi del territorio e a promuovere la memoria legata a questi luoghi.

Un viaggio fatto di memoria, architettura e paesaggio nel cuore dell’Agrigentino. In occasione del 25 aprile, la delegazione Fai di Agrigento organizza una visita guidata a Comitini alla scoperta di due luoghi simbolo del territorio: palazzo Bellacera e il parco minerario. Un’iniziativa che.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Visita alla scoperta di Palazzo Liviano e Sala dei gigantiSabato 7 Marzo 2026 Padovanità vi propone questa interessante visita ad uno dei luoghi più ameni ed interessanti della nostra amata Padova: Palazzo... Leggi anche: Visita alla scoperta di Palazzo Giacomini-Romiati: lo Jappelli nascosto Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Le piazze del 25 aprile; Festa della Liberazione 2026 / Notizie / Novità / Homepage; 25 aprile, Festa della Liberazione: eventi e manifestazioni in programma in Italia; Genova celebra l’81° anniversario della Liberazione con un programma diffuso in tutta la città. Festa della Liberazione, perché si celebra il 25 aprileIl 25 aprile di ogni anno si celebra in Italia la Festa della Liberazione, un anniversario molto significativo nella storia italiana perché commemora la liberazione dell’Italia dal nazifascismo, con l ... ansa.it Festa della Liberazione, il programma del 25 Aprile a SaronnoIl programma di sabato 25 aprile prevede alzabandiera in piazza Libertà, la messa e il corteo per le vie del centro con conclusione in piazza Caduti Saronnesi ... varesenews.it La Festa del Carciofo alla Matticella a Velletri (RM), la Sagra della Pizza Fritta ad Arsoli (RM), Profumi di Primavera a Collevecchio (RI) e tanto altro! Ecco la selezione degli eventi di questo weekend nel Lazio https://www.visitlazio.com/appuntamenti-per- - facebook.com facebook Nella magia della Festa della Madonna del Divino Amore si intrecciano fede, tradizione e storie di vita: candele accese, passi lenti e cuori pieni di speranza. Una notte che sa di devozione e di bellezza semplice, capace di unire tutti sotto lo stesso cielo Un a x.com