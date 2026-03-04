Visita alla scoperta di Palazzo Giacomini-Romiati | lo Jappelli nascosto

Sabato 14 marzo 2026 si svolge una visita esclusiva a Palazzo Giacomini-Romiati, un edificio poco conosciuto nel centro di Padova. L’evento prevede l’ingresso nel palazzo, nel giardino e nella torre che raramente sono aperti al pubblico. Questa occasione permette di scoprire un luogo nascosto, ricco di storia, che fino a ora non è mai stato visitato da molti.

Sabato 14 Marzo 2026. In esclusiva la visita ad un palazzo, ad un giardino e ad una torre che nessuno conosce nel cuore di Padova. Impossibile direte, ma non è così: per ammirarne forma e eleganza, c'è solo una finestra nei pressi di via Galilei da dove si può vedere, in quanto altrimenti celata dai palazzi della cittadella francescana. Con la nostra visita saremo invece ospitati dai padroni di casa, e ascolteremo la storia del restauro a opera dello Jappelli dell'edificio, e dei significati esoterici e iniziatici della dimora storica così ben celata a occhi estranei.

