Fervicredo | nuova guida per le vittime del Dovere a Venezia

A Venezia, l'associazione Fervicredo ha annunciato la riconferma di Mirko Schio come presidente e la nomina di Maria Marasco come vicepresidente. La decisione è stata comunicata recentemente durante un'assemblea dell'organizzazione. L'ente si occupa di assistenza alle vittime del Dovere e di promuovere i diritti di chi ha subito danni in servizio. La nuova guida si inserisce in un percorso di continuità per l'associazione.

? Cosa sapere A Venezia l'associazione Fervicredo riconferma Mirko Schio presidente e nomina Maria Marasco vicepresidente.. La nuova guida punta a potenziare l'assistenza nazionale alle vittime della criminalità e del dovere.. A Venezia, durante l’assemblea dei soci tenutasi il 17 aprile scorso, l’Associazione Fervicredo ha ufficializzato la nuova guida nazionale confermando Mirko Schio alla presidenza e nominando Maria Marasco come Vice Presidente. Siamo in un momento di passaggio che tocca corde profonde, lontano dai salotti accademici ma vicino al cuore di chi ha vissuto il sacrificio. L’incontro avvenuto nella città lagunante ha la partecipazione di numerosi componenti provenienti da ogni angolo del Paese, riuniti sotto l’insegna della Fervicredo, l’organizzazione che rappresenta i feriti e le vittime della criminalità e del Dovere.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fervicredo: nuova guida per le vittime del Dovere a Venezia Notizie correlate Gorgonzola e il dramma delle foibe: "Un dovere ricordare le vittime"Una targa in ricordo delle vittime delle Foibe e di chi visse il dramma dell’esodo, l’inaugurazione ieri mattina, nel cuore del "Giardino delle... Cassazione: sì ai benefici per i figli di vittime del dovereLa Corte di Cassazione ha stabilito un principio giuridico fondamentale che estende i benefici previdenziali per le vittime del dovere anche ai figli...