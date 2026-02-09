Gorgonzola e il dramma delle foibe | Un dovere ricordare le vittime

Questa mattina a Gorgonzola è stato inaugurato un nuovo spazio nel cimitero di via Ticino, dedicato alle vittime delle Foibe e a chi ha vissuto l’esodo. Una targa è stata scoperta nel

Una targa in ricordo delle vittime delle Foibe e di chi visse il dramma dell’esodo, l’inaugurazione ieri mattina, nel cuore del "Giardino delle Rimembranze" del cimitero di via Ticino: "Oggi battezziamo un luogo di pacificazione e memoria condivisa". In tutta la Martesana sono state molteplici, ieri, le iniziative e i ritrovi a pochi giorni dal 10 febbraio, il Giorno del Ricordo. La posa di una targa anche a Gorgonzola, fino a ieri priva di un luogo fisico di commemorazione di quel dramma a oltre vent’anni dall’istituzione della Giorno del Ricordo, era stata decisa nel 2024 dal consiglio comunale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

