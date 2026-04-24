In città, il sindaco ha criticato la decisione della Curia di non mettere a disposizione un'area per l'evento di Marilyn Manson. La questura ha autorizzato il concerto, ma la Curia ha rifiutato di concedere il backstage, creando un contrasto tra le parti. La discussione tra l'amministrazione comunale e l'ente religioso si concentra sulla disponibilità di spazi per l’artista.

? Cosa sapere Il sindaco Fabbri contesta alla Curia di Ferrara il rifiuto di ospitare Marilyn Manson.. La disputa tra Comune e Diocesi mette in discussione il Ferrara Summer Festival.. Il sindaco Alan Fabbri e l’Arcidiocesi di Ferrara-Comacchio sono finiti in uno scontro diretto dopo le dichiarazioni del primo cittadino riguardo al rifiuto delle suore di ospitare il backstage di Marilyn Manson nel loro convento per il concerto dell’11 luglio. La tensione politica e religiosa è esplosa quando Fabbri ha ipotizzato che la decisione di non accogliere la rockstar americana fosse stata imposta dalla Curia, suggerendo che le religiose avessero ricevuto direttive superiori.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ferrara, scontro tra Sindaco e Curia: no al backstage di Manson

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Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Marilyn Manson apre lo scontro tra sindaco e vescovo. La diocesi: Sconcerto e indignazione, parole senza riscontro; Le suore non ospiteranno più Marilyn Manson a Ferrara. Il sindaco: Ordini dall’alto; Marilyn Manson a Ferrara ospitato dalle suore? Prima sì, poi no. E si crea una 'frattura'; Sindaco di Ferrara, 'la Curia ha detto no a Marylin Manson dalle suore'.

La replica di fuoco. La diocesi: Sconcerto e indignazione, parole senza alcun riscontroL’affondo verso Fabbri in un clima tesissimo. Nessun rispetto per le istituzioni. E sulla scelta di Manson: Non farà crescere i nostri giovani e la cultura. msn.com

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Tra i 142 ordini del giorno presentati sul Decreto Sicurezza A.C. 2886, appena approvato, si contano sulle dita di una mano quelli accolti dal Governo. Tra questi c’è l’Ordine del Giorno n. 92, a firma del deputato varesino Antonio Ferrara del Movimento 5 Stell - facebook.com facebook