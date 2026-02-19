' Musica felix' appuntamento con le ‘Impressioni romantiche’ del trio I Cameristi

Il concerto ‘Musica Felix’ ha portato il trio I Cameristi a Foggia, offrendo un’esplorazione delle emozioni intense della musica romantica dell’Ottocento. Durante l’evento, i musicisti hanno interpretato composizioni di autori come Schumann e Brahms, coinvolgendo il pubblico con sonorità profonde e appassionate. La serata ha mostrato come le note possano trasmettere sentimenti forti, creando un ponte tra passato e presente. Il pubblico ha potuto ascoltare dal vivo pezzi che ancora oggi emozionano gli appassionati di musica classica.

Un viaggio nelle pieghe più profonde e passionali della musica dell'Ottocento attende il pubblico foggiano. Sabato 21 febbraio, presso l'auditorium Santa Chiara, la rassegna ‘Musica felix’ – promossa dalla Fondazione Apulia felix con il prestigioso sostegno del Ministero della Cultura – entra nel vivo della sua undicesima edizione con una serata dedicata alla grande musica da camera dal titolo ‘Impressioni romantiche’. Lo spettacolo propone un percorso di rara bellezza attraverso la poesia di tre compositori che, pur nella loro diversità, sono legati da una comune matrice culturale e da quella temperie romantica che ha segnato la storia della musica.🔗 Leggi su Foggiatoday.it 'Amici della Musica' di San Severo, appuntamento con le musiche dei film del Trio RospigliosiGli ‘Amici della Musica’ di San Severo presentano il concerto del Trio Rospigliosi, che proporrà le più note melodie tratte da colonne sonore cinematografiche. 'Musica felix', appuntamento con il Duo Baldo e il soprano Maria Luigia Borsi in 'Allacciate le cinture!'Sabato sera all’Auditorium Santa Chiara di Foggia, il Duo Baldo e il soprano Maria Luigia Borsi portano in scena uno spettacolo diverso dal solito. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Allacciate le cinture!, lirica e ironia con il Duo Baldo; Fine settimana a Foggia e in provincia: gli eventi di sabato 14 e domenica 15 febbraio - FoggiaToday; San Valentino a Foggia: lirica, ironia e spettacolo con Allacciate le cinture!; Amici della musica: i giovani talenti della Stauffer al Toniolo. 'Musica felix', appuntamento con il Duo Baldo e il soprano Maria Luigia Borsi in 'Allacciate le cinture!'Sabato 14 febbraio alle 19 il secondo appuntamento di ‘Musica felix’, la rassegna musicale e culturale promossa dalla ‘Fondazione Apulia felix’ con il sostegno del Ministero della Cultura, porta all’A ... foggiatoday.it SAN VALENTINO FOGGIA San Valentino a Foggia: lirica, ironia e spettacolo con Allacciate le cinture!Sabato 14 febbraio, alle ore 19, all’Auditorium Santa Chiara di Foggia, va in scena il secondo appuntamento di Musica Felix, la rassegna promossa dalla Fondazione Apulia Felix con il sostegno del Mini ... statoquotidiano.it Sabato 14 febbraio, alle ore 19, all’Auditorium Santa Chiara di Foggia, va in scena il secondo appuntamento di Musica Felix #sanvalentino #Foggia #spettacolodalvivo #musicafelix #statoquotidiano facebook