Ferrara il Pd attacca Fabbri | Il sindaco sfida la Chiesa

Il Partito Democratico di Ferrara ha criticato il sindaco, accusandolo di aver messo in discussione l’autonomia della Diocesi locale. La discussione si concentra sulla gestione del convento San Vincenzo e sulla libertà delle suore che vi risiedono. Paolo Calvano, capogruppo del Pd, ha espresso preoccupazioni riguardo alle scelte del primo cittadino in relazione a questi aspetti. La questione ha attirato l’attenzione sulla relazione tra amministrazione comunale e istituzioni religiose nella città.

? Cosa sapere Paolo Calvano accusa il sindaco di Ferrara Alan Fabbri di scontrarsi con la Diocesi.. Il capogruppo Pd contesta la gestione del convento San Vincenzo e la libertà delle suore.. Paolo Calvano, capogruppo del Partito Democratico in Assemblea legislativa dell’Emilia Romagna, ha lanciato un duro attacco contro il sindaco Alan Fabbri in merito alla gestione della vicenda che vede coinvolte le suore della San Vincenzo e la rockstar Marilyn Manson. La tensione politica a Ferrara si è riaccesa dopo che la Diocesi ha risposto con fermezza alle dichiarazioni del primo citt “sulla questione legata al convento. Secondo la posizione espressa da Calvano, l’atteggiamento di Fabbri verso la Curia sta subendo un peggioramento costante, trasformandosi in un crescendo che minaccia la stabilità sociale e istituzionale della città.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ferrara, il Pd attacca Fabbri: “Il sindaco sfida la Chiesa Notizie correlate Marilyn Manson a Ferrara ospite delle suore, anzi no: il convento ci ripensa, la reazione del sindaco Fabbri“Mi lascia un po’ perplesso“, così il sindaco di Ferrara Alan Fabbri commenta il dietrofront delle suore del convento di San Vincenzo sull’ospitalità... Leggi anche: Funerali di Bossi, c’era anche il sindaco di Ferrara Alan Fabbri Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: L’attacco di Lecci: Il Pd cambia idea a seconda di chi governa?; Bilancio 2025 del Comune di Ferrara, i revisori danno l’ok. Ma c’è l’esposto alla Corte dei conti. Il Pd attacca: 'Modello Ferrara a Modena? L'incontro col comandante è solo un'iniziativa politica'Politica: Questa iniziativa non è un momento neutro di riflessione, ma un’operazione politica, così Modena merita di più strumentalizza tema delicato ... lapressa.it Modello Ferrara’? Scorrettezza verso la polizia localeCon perplessità e un po’ di dispiacere apprendiamo dell’iniziativa pubblica promossa dal comitato ‘Modena merita di più’ in città ... ilrestodelcarlino.it Tra i 142 ordini del giorno presentati sul Decreto Sicurezza A.C. 2886, appena approvato, si contano sulle dita di una mano quelli accolti dal Governo. Tra questi c’è l’Ordine del Giorno n. 92, a firma del deputato varesino Antonio Ferrara del Movimento 5 Stell facebook Oggi si festeggia San Giorgio, patrono di Sassuolo e Ferrara, che secondo la leggenda ha sconfitto un drago per salvare una principessa da un tragico destino. Nella storia dell'arte viene dipinto come un cavaliere, nell'atto di sferrare il colpo mortale alla cre x.com