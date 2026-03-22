Ferrara, 22 marzo 2026 – Pontida non è solo un luogo: è un simbolo. E oggi, nel giorno dell’ addio a Umberto Bossi, quel simbolo è tornato a vivere nelle presenze e nelle storie di chi, politicamente, è cresciuto nel solco tracciato dal fondatore della Lega. Tra loro anche il sindaco di Ferrara, Alan Fabbri, che ha partecipato ai funerali del Senatùr rendendo omaggio a una figura centrale della politica italiana degli ultimi decenni. Affluenza al referendum delle 19, l’Emilia-Romagna supera il 46%, 8 punti in più della media nazionale Per Fabbri non si è trattato di una presenza formale. Iscritto alla Lega fin da giovanissimo, appena quattordicenne, il primo cittadino estense rappresenta una generazione politica formatasi dentro la “vecchia” Lega bossiana, quella delle origini, dei territori e dell’identità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Funerali di Bossi, c’era anche il sindaco di Ferrara Alan Fabbri

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