Marilyn Manson avrebbe dovuto essere ospite delle suore durante il Ferrara Summer Festival, ma la Curia ha deciso di ripensarci, annullando la sua partecipazione. La scelta è stata comunicata dopo che si era inizialmente previsto il suo arrivo nel convento. Il sindaco della città ha commentato la decisione senza entrare nei dettagli. La situazione ha suscitato reazioni contrastanti tra i cittadini e gli organizzatori dell’evento.

“Mi lascia un po’ perplesso“, così il sindaco di Ferrara Alan Fabbri commenta il dietrofront delle suore del convento di San Vincenzo sull’ospitalità offerta a Marilyn Manson in occasione del Ferrara Summer Festival. Sì, perché le religiose avrebbero ricevuto un niet dalla Curia a seguito della tempesta mediatica piovuta sulla città estense dopo la notizia dell’arrivo del Reverendo nella casa del Signore, quindi dai piani alti hanno ritrattato l’invito. Fabbri non condivide, e sottolinea che in questo modo è andata persa l’occasione di fare “qualcosa di straordinario e progressista” per una “pecorella smarrita”. Marilyn Manson non verrà...🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Marilyn Manson a Ferrara ospite delle suore, anzi no: il convento ci ripensa, la reazione del sindaco Fabbri

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