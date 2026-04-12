Milano celebra la Liberazione | tra riti e corteo per l’81° anno

Milano si appresta a commemorare l’81° anniversario della Liberazione con una serie di eventi che coinvolgeranno diversi luoghi della città e delle zone periferiche. La settimana sarà caratterizzata da cerimonie ufficiali e cortei, con momenti dedicati alla memoria civile e alla riflessione storica. La città si prepara a ricordare un passaggio fondamentale della sua storia attraverso riti e incontri pubblici.

Milano si prepara a vivere una settimana di intensa memoria civile con un programma di commemorazioni che celebrerà l’81° anniversario della Liberazione, scandito da momenti solenni nei luoghi simbolo della città e in aree periferiche di grande valore storico. Le attività istituzionali inizieranno lunedì 13 aprile, per poi culminare nella giornata di sabato 25 aprile, tra deposizioni di corone nei siti più significativi e un grande corteo cittadino che attraverserà il centro urbano. Il percorso della memoria: dalle zone periferiche ai luoghi del sacrificio. Le celebrazioni non inizieranno nel cuore pulsante del centro, ma con un primo momento di raccoglimento previsto per lunedì 13 aprile alle ore 9.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Milano celebra la Liberazione: tra riti e corteo per l’81° anno Carrara, 81 anni dalla Liberazione: tra oro e memoria storicaIl comune di Carrara si appresta a commemorare, venerdì 10 aprile, l’81° anniversario della sua Liberazione dall’occupazione nazifascista. Tra spiritualità e intrattenimento, Castrocaro celebra la Madonna dei Fiori: tre giorni tra riti, cultura e naturaCastrocaro Terme e Terra del Sole si preparano a vivere uno dei momenti più sentiti dell’anno, tra tradizione religiosa, cultura e valorizzazione del...