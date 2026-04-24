A Messina, dal 24 aprile è possibile iniziare a depositare le liste per le elezioni comunali. La scadenza per la presentazione delle candidature è fissata per mercoledì 29 aprile alle ore 12. Le liste devono essere consegnate entro questa data presso gli uffici competenti. La corsa al Sindaco si apre in vista delle elezioni che si terranno tra alcune settimane.

? Cosa sapere A Messina dal 24 aprile iniziano i depositi delle liste per le comunali.. Il termine ultimo per presentare le candidature è mercoledì 29 aprile alle ore 12.00.. Venerdì 24 aprile 2026, dalle ore 9.00, la Sala Commissioni di Palazzo Zanca accoglie i primi documenti ufficiali per le elezioni comunali di Messina, dando il via alla corsa per i candidati al Sindaco e ai Consigli Circoscrizionali. La finestra temporale per depositare le candidature è aperta e si chiuderà tassativamente mercoledì 29 aprile alle ore 12.00. In questi giorni, il Segretario Generale del Comune riceverà le liste che definiranno l’assetto della rappresentanza locale, includendo non solo i nomi per la carica di Sindaco e per il Consiglio Comunale, ma anche quelli relativi ai Presidenti e ai membri dei Consigli Circoscrizionali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Messina, corsa al Sindaco: scatta il countdown per le liste elettorali

Notizie correlate

Arezzo e Lucignano al voto: scatta il countdown per le elezioniTra le strade del capoluogo aretino e i borghi della Valdichiana si respira un’aria di cambiamento che porterà i cittadini alle urne tra poco più di...

Leggi anche: Elezioni, la corsa alle liste. Il sindaco boccia le critiche: "Un flop? Leggete l’Observer"

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: La corsa per Messina entra nel vivo, entro mercoledì la presentazione delle liste; Ricorso sulle elezioni comunali di Messina, il Tar respinge il trasferimento e rimanda tutto a Catania; Sondaggio Swg: Basile oltre il 50% al primo turno stacca Scurria e Russo; Mamma e figlio (entrambi ATM) in corsa con BasiLuca.

Elezioni Comunali Messina, al via la presentazione delle liste a Palazzo Zanca: scatta la fase decisiva | INFO e ORARIEntra nella fase più operativa la corsa alle elezioni amministrative Messina 2026, con l’avvio ufficiale della presentazione delle candidature. Da oggi e fino alle ore 12.00 di mercoledì 29 aprile, i ... strettoweb.com

Elezioni Comunali, i NOMI dei candidati delle liste Basile sindaco di Messina, Orgoglio Messinese, Il Futuro è AdessoSi entra nel vivo della campagna elettorale a Messina, dove il sindaco uscente Federico Basile ufficializza la presentazione delle liste che lo sosterranno nella corsa al rinnovo del Consiglio comunal ... strettoweb.com

BANCHI DICE DI NO Secondo La Nuova, il CT della Nazionale avrebbe declinato la panchina orogranata. Mentre si registra una candidatura di Ettore Messina, che ad oggi "rimane una suggestione di lusso, ma ci sono elementi concreti che la rendono p - facebook.com facebook

#GdiF #Messina: eseguita ordinanza di misure cautelari nei confronti di 7 persone, accusate di associazione per delinquere finalizzata alla commercializzazione di prodotti contraffatti e ricettazione, che utilizzava i social network come vetrina di vendita illecita. x.com