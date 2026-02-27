Dibattito sulla giustizia | 400 a Fermo per il sì e il no al referendum

A Fermo, l’auditorium Sandro Pertini ha visto riunirsi un pubblico numeroso per discutere del referendum sulla giustizia. L'evento, promosso dall’Ordine degli Avvocati, ha attirato circa 400 persone che hanno ascoltato con attenzione le diverse posizioni. La serata si è svolta in un clima di rispetto reciproco, con interventi e confronti tra i partecipanti.

L'auditorium Sandro Pertini di Fermo ha ospitato ieri sera un dibattito intenso e civile sul referendum sulla giustizia, organizzato dall'Ordine degli Avvocati. L'evento ha attirato un pubblico eterogeneo, dimostrando come la riforma giudiziaria riesca a mobilitare ben oltre i confini della categoria forense. La presidente dell'Ordine, Fabiana Screpante, ha aperto i lavori sottolineando l'importanza di un confronto serio e informato su temi che toccano le fondamenta della democrazia. Al tavolo dei relatori, due posizioni si sono alternate con equilibrio: Francesco De Minicis e Giovanni Tarquini hanno difeso le ragioni del sì, mentre Arjol Kondi e Renzo Interlenghi hanno argomentato il no.