Se la scuola è sede di seggio elettorale il Dirigente Scolastico può imporre le ferie?

Durante il question time del 17 marzo 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Francesco Bunetto e con l’avvocato Walter Miceli come ospite, si è discusso di una situazione relativa alla gestione delle ferie del personale docente. La questione centrale riguarda se il dirigente scolastico possa imporre le ferie nel caso in cui la scuola sia sede di seggio elettorale.

Nel question time del 17 marzo 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Francesco Bunetto e con ospite l’avvocato Walter Miceli, è stata affrontata una questione rilevante riguardante la gestione delle ferie del personale docente. L’attenzione si è concentrata in particolare sulla possibilità che gli insegnanti siano considerati automaticamente in ferie durante le sospensioni delle lezioni, come Natale e Pasqua, alla luce dell’intervento della Corte di Cassazione e delle possibili conseguenze sul diritto all’indennità sostitutiva per ferie non godute. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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