Femminicidio Carlo Maltesi la Cassazione annulla l’ergastolo per Davide Fontana

La Corte di Cassazione ha annullato l’ergastolo a Davide Fontana, 47 anni, che nel gennaio di quattro anni fa ha ucciso a martellate Carol Maltesi, 26 anni, durante una lite in casa. La decisione si basa su un errore di valutazione nelle prove raccolte durante il processo. Fontana aveva già scontato alcuni mesi di carcere e ora potrebbe affrontare un nuovo procedimento. La vittima era una giovane donna che lavorava come commessa e abitava nello stesso quartiere.

La Corte di Cassazione ha annullato con rinvio la condanna all'ergastolo nei confronti di Davide Fontana, 47 anni, che nel gennaio di quattro anni fa uccise a martellate l'allora 26enne Carol Maltesi. Per la seconda volta, la Suprema Corte ha rigettato la condanna al carcere a vita emessa dalla Corte d'Appello di Milano: Fontana dovrà quindi essere processato in appello per la terza volta. La Cassazione si è pronunciata ieri, lunedì 16 febbraio. In linea con quanto già avevano affermato nel loro precedente verdetto – nel settembre 2024 – i giudici di legittimità chiedono alla Corte d'Appello di verificare la sussistenza dell'aggravante della premeditazione, che fa la differenza tra una pena di 30 anni di reclusione e l'ergastolo.