La Cassazione ha annullato l'ergastolo a Davide Fontana per il femminicidio di Carol Maltesi, perché non è stato possibile dimostrare con certezza che l’uomo avesse pianificato l’omicidio in anticipo. La decisione arriva dopo un lungo dibattimento, che ha messo in discussione alcuni elementi chiave del processo. Ora il caso tornerà in tribunale per un nuovo giudizio.

Niente ergastolo per Davide Fontana, l’uomo accusato di avere ucciso la vicina di casa e amante Carol Maltesi. La Corte di Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza dell’Appello bis che per il femminicidio aveva condannato Fontana al carcere a vita. Il processo di secondo grado dovrà così essere rifatto per la terza volta. Femminicidio Carol Maltesi, il nodo della premeditazione Il comportamento di Davide Fontana dopo il femminicidio Processo ter per il femminicidio di Carol Maltesi Femminicidio Carol Maltesi, il nodo della premeditazione Nella sua sentenza, la Suprema Corte si è concentrata sulla motivazione ritenuta non sufficiente riguardo al riconoscimento dell’aggravante della premeditazione. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Femminicidio Carol Maltesi, Cassazione annulla ergastolo a Davide Fontana per i dubbi sulla premeditazione

Omicidio Carol Maltesi, Cassazione annulla ergastolo per Davide Fontana, verso appello ter: non riconosciuta aggravante premeditazioneLa Cassazione ha deciso di annullare la condanna all’ergastolo di Davide Fontana, accusato dell’omicidio di Carol Maltesi, perché non è stata riconosciuta l’aggravante della premeditazione.

Omicidio Carol Maltesi, la Cassazione annulla l’ergastolo per Davide Fontana: si torna in AppelloLa Cassazione ha annullato l’ergastolo a Davide Fontana, condannato per l’omicidio di Carol Maltesi, perché ha ritenuto che ci siano errori nelle motivazioni della sentenza.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.