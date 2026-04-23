Femminicidio a Foggia guardia giurata uccide la moglie a colpi di pistola e poi si consegna ai carabinieri

Una donna è stata uccisa a colpi di pistola dal marito in via Salvemini a Foggia. Dopo aver commesso l'omicidio, l'uomo si è consegnato ai carabinieri. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma per la donna non c’era più nulla da fare. Le forze dell’ordine stanno svolgendo le indagini per chiarire le dinamiche dell’accaduto. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulla vicenda.