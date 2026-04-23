Femminicidio a Foggia guardia giurata uccide la moglie a colpi di pistola e poi si consegna ai carabinieri
Una donna è stata uccisa a colpi di pistola dal marito in via Salvemini a Foggia. Dopo aver commesso l'omicidio, l'uomo si è consegnato ai carabinieri. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma per la donna non c’era più nulla da fare. Le forze dell’ordine stanno svolgendo le indagini per chiarire le dinamiche dell’accaduto. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulla vicenda.
Femminicidio a Foggia: donna uccisa a colpi di pistola dal marito in via Salvemini. Indagano i Carabinieri sull'ennesimo fatto di sangue in città.🔗 Leggi su Virgilio.it
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