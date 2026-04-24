Femminicidio a Foggia uccisa a colpi di pistola Il marito ha confessato

A Foggia si è verificato un femminicidio in cui una donna di 46 anni è stata uccisa con colpi di pistola dal marito, un uomo di 48 anni che lavora come guardia giurata. L’uomo ha confessato l’omicidio, che si è verificato in un contesto ancora da chiarire. La vittima, Stefania Rago, è deceduta a causa delle ferite riportate durante l’aggressione. La polizia ha avviato le indagini per approfondire quanto accaduto.

Ancora un femminicidio questa volta a Foggia. Ad essere uccisa Stefania Rago, 46 anni uccisa a colpi di pistola dal marito, Antonio Fortebraccio, guardia giurata di 48 anni. È il terzo femminicidio in tre giorni. Servizio di Alessandra Camarca TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Femminicidio a Foggia, uccisa a colpi di pistola. Il marito ha confessato Femminicidio a Foggia, uccisa a colpi di pistola. Il marito ha confessato Notizie correlate Femminicidio a Foggia: donna uccisa a colpi di pistola in via SalveminiAncora un grave fatto di sangue in città, dove una donna è stata uccisa in un appartamento in via Salvemini, in zona San Ciro, a Foggia. Leggi anche: Femminicidio a Foggia: marito uccide la moglie a colpi di pistola Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Femminicidio a Foggia: donna uccisa a colpi di pistola in via Salvemini - FoggiaToday; Femminicidio a Foggia: marito uccide la moglie a colpi di pistola, poi si costituisce; Femminicidio a Foggia, marito uccide la moglie a colpi di pistola; Femminicidio a Foggia, guardia giurata uccide la moglie in casa a colpi di pistola e si costituisce. Femminicidio a Foggia, la legale del marito: È in stato confusionale, non ricordava nullaEmergono nuovi dettagli sul femminicidio avvenuto a Foggia, dove Stefania Rago, 46 anni, è stata uccisa nella sua abitazione in ... immediato.net Femminicidio a Foggia, chi era Stefania Rago, 46enne uccisa dal marito: sui social messaggi contro la violenzaFoggia, Stefania Rago uccisa dal marito con una pistola. La 46enne madre di due figli vittima di femminicidio, indagini in corso ... tag24.it FEMMINICIDIO A FOGGIA, la difesa dell’uomo precisa: “Non ha confessato, era sotto choc” - facebook.com facebook Femminicidio a Foggia, spara alla moglie e si consegna: arrestato #foggia x.com