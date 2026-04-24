Femminicidio a Foggia uccisa a colpi di pistola Il marito ha confessato

Da tv2000.it 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Foggia si è verificato un femminicidio in cui una donna di 46 anni è stata uccisa con colpi di pistola dal marito, un uomo di 48 anni che lavora come guardia giurata. L’uomo ha confessato l’omicidio, che si è verificato in un contesto ancora da chiarire. La vittima, Stefania Rago, è deceduta a causa delle ferite riportate durante l’aggressione. La polizia ha avviato le indagini per approfondire quanto accaduto.

Ancora un femminicidio questa volta a Foggia. Ad essere uccisa Stefania Rago, 46 anni uccisa a colpi di pistola dal marito, Antonio Fortebraccio, guardia giurata di 48 anni. È il terzo femminicidio in tre giorni. Servizio di Alessandra Camarca TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it

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