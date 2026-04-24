A Foggia, un uomo di 48 anni, guardia giurata, è stato fermato e messo in carcere con l’accusa di omicidio volontario aggravato dal vincolo coniugale. La vittima, sua moglie, è stata uccisa ieri sera con colpi di pistola. La notizia è stata confermata dalle autorità che hanno individuato e fermato il sospettato nelle ore successive all’evento. I dettagli dell’accaduto sono ancora oggetto di indagine.

Omicidio volontario aggravato dal vincolo coniugale: con questa accusa è stato sottoposto a fermo e portato in carcere Antonio Fortebraccio, 48enne e guardia giurata, per aver ucciso la moglie a colpi di pistola ieri sera a Foggia. Secondo le prime ricostruzioni, l’omicidio della donna – Stefania Rago di 46 anni – è avvenuto alla fine di un’ accesa lite sentita anche dai vicini di casa in via Salvemini. Dopo i quattro colpi sparati dalla sua pistola d’ordinanza, Fortebraccio ha chiamato i carabinieri e si è spontaneamente costituito. Quando i militari dell’arma sono giunti sul posto per la donna non c’era più niente da fare. Dalle indagini non risultano denunce pregresse da parte della 46enne – madre di due figli maggiorenni – o altro che potesse far pensare a situazioni di violenza all’interno delle mura domestiche.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Femminicidio a Foggia, fermato il marito della vittima: è una guardia giurata. Portato in carcere

Omicidio a Foggia, ucciso incensurato 42enne. Il nome (FOTO VIDEO)

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