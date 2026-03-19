A Bergamo, questa mattina, il marito di Valentina Sarto è stato dimesso dall'ospedale e trasferito in carcere. La donna è stata uccisa nel suo appartamento, e il sospetto principale è stato arrestato subito dopo. L’uomo è ora in custodia e si attende l’interrogatorio per chiarire i motivi dell’omicidio. La vicenda ha suscitato grande attenzione nella comunità locale.

Bergamo, 19 marzo 2206 – È stato dimesso questa mattina, poco dopo le 11, dall'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo Vincenzo Dongellini, l'uomo di 49 anni che mercoledì mattina ha ucciso la moglie Valentina Sarto, 41 anni, nella loro casa di Bergamo, accoltellandola ripetutamente alla schiena e al collo. Attualmente disoccupato e con qualche precedente per truffa risalente a diversi anni fa, Dongellini – originario di Casalfiumanese (Imola) – è stato trasferito nel carcere di via Gleno a Bergamo, dove è rinchiuso con l'accusa di omicidio. Nelle prossime ore l’uomo sarà interrogato dal sostituto procuratore che coordina le indagini, Antonio Mele, e poi anche dal gip. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Femminicidio Valentina Sarto a Bergamo, il marito dimesso dall’ospedale e portato in carcere: atteso l’interrogatorio

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