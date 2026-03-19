Dopo aver ucciso sua moglie mercoledì 18 marzo, l’uomo è stato dimesso dall’ospedale e trasferito in carcere. Dopo aver procurato alcune ferite superficiali, si trovava sotto stretto controllo medico e ha scelto di non rispondere alle domande degli investigatori. La madre di Valentina ha condiviso un post sulla vicenda.

LE INDAGINI. L’uomo, dopo aver ucciso la moglie mercoledì 18 marzo, si era procurato alcune ferite superficiali ed era piantonato in ospedale dove si è avvalso della facoltà di non rispondere. Giovedì 19 marzo è stato portato in carcere. Il dolore della mamma, un post su Fb. È stato dimesso poco dopo le 11 di giovedì 19 marzo dall’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo Vincenzo Dongellini, l’uomo di 49 anni che mercoledì mattina ha ucciso la moglie Valentina Sarto, 41 anni, nella loro casa di Bergamo in via Pescaria, accoltellandola ripetutamente alla schiena e al collo. L’uomo è stato trasferito nel carcere di via Gleno a Bergamo, dove è rinchiuso con l’accusa di omicidio. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Femminicidio, Dongellini dimesso dall’ospedale e portato in carcere. Il post della mamma di Valentina

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