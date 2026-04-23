Un episodio di femminicidio si è verificato a Foggia, dove una guardia giurata ha sparato alla moglie provocandone la morte. L’omicidio è avvenuto all’interno dell’abitazione della coppia, situata in via Gaetano Salvemini. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma per la donna non c’è stato nulla da fare. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle circostanze dell’accaduto.

Un uomo ha ucciso la moglie a colpi di pistola a Foggia. L’omicidio è stato compiuto nell’abitazione della coppia, in via Gaetano Salvemini. I vicini hanno riferito di aver sentito prima un litigio e poi l’esplosione di quattro proiettili. Sul posto si trovano i carabinieri. «La mia compagna mi ha chiamato e mi ha detto che c'era un acceso litigio in corso nell’appartamento accanto al nostro. Poi ha sentito i colpi di pistola. Dopo un pò si è affacciata e ha visto i lampeggianti delle forze dell’ordine. Sono arrivato qui e abbiamo saputo dell’uccisione della donna da parte del marito. Una notizia terribile. La mia compagna è spaventata». Lo racconta all’ANSA un vicino di casa dell’uomo, una guardia giurata, che stasera a Foggia ha ucciso la moglie a colpi di arma da fuoco.🔗 Leggi su Feedpress.me

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FEMMINICIDIO A FOGGIA, GUARDIA GIURATA UCCIDE LA MOGLIE A COLPI DI PISTOLA AL TERMINE DI UN LITIGIO

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