Femmicidio Rago il dolore di Vladimir Luxuria | Una stretta al cuore per la vittima e i suoi cari

Vladimir Luxuria ha espresso il suo dolore in merito a un femmicidio avvenuto a Foggia, definendolo un episodio che ha colpito profondamente. Ha sottolineato che il fenomeno non si limita a specifiche aree geografiche, ma si verifica in molte parti del mondo e ovunque ci siano violenze contro le donne. La sua dichiarazione è stata rilasciata in relazione alla tragica perdita di una vita femminile e alle conseguenze per la famiglia e la comunità coinvolte.

“Il femminicidio non è un fenomeno endemico, non riguarda una città o una zona del mondo. Avviene ovunque ed è avvenuto anche a Foggia”. È una delle riflessioni che Vladimir Luxuria, con la voce resa incerta da una evidente commozione, affida a un video pubblicato sui social, a poche ore.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate “La morte di Maria Rita Parsi? Non era malata, giovedì però aveva un forte dolore alla gamba”: le parole di Vladimir Luxuria, Eleonora Daniele e Caterina BalivoLa morte di Maria Rita Parsi, avvenuta lunedì 2 febbraio a Roma all’età di 78 anni, ha colpito colleghi, amici e il mondo dell’informazione per un... Vladimir Luxuria e Maurizio De Giovanni a La ConfessionePeter Gomez torna, come ogni sabato, nell’access prime time di Rai 3 con un nuovo appuntamento de La Confessione, il programma di interviste... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Uccisa a Foggia dal marito, sui social rilanciava la campagna antiviolenza sulle donne; Foggia, uccisa dal marito: il dramma di Stefania Rago. Sui social la foto delle scarpette rosse; Stefania Rago, chi è la donna di 46 anni uccisa dal marito guardia giurata: i figli, la gelosia di lui, i post contro i femminicidi....; Femminicidio a Foggia, marito uccide la moglie a colpi di pistola. Femminicidio a Foggia - Alla base del delitto, secondo i familiari, una gelosia ossessiva che la vittima aveva deciso di non sopportare più, arrivando alla scelta di separarsi. https://www.antennasud.com/foggia-femminicidio-rago-la-gelosia-dietro-il-delitto/ facebook Foggia: vittima rilanciava sui social campagna contro violenza donne Stefania Rago, 46 anni, uccisa ieri a Foggia dal marito Antonio Fortebraccio, 48 anni, guardia giurata che avrebbe usato la pistola d’ordinanza, aveva pubblicato su Facebook come immagi x.com