La morte di Maria Rita Parsi? Non era malata giovedì però aveva un forte dolore alla gamba | le parole di Vladimir Luxuria Eleonora Daniele e Caterina Balivo

Da ilfattoquotidiano.it 3 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La morte di Maria Rita Parsi ha lasciato tutti senza parole. La donna, che è scomparsa lunedì a Roma all’età di 78 anni, non soffriva di malattie note, secondo quanto riferiscono amici e colleghi. Solo giovedì aveva avuto un forte dolore alla gamba, ma nulla lasciava pensare a una fine imminente. Tra chi ha commentato la notizia ci sono Vladimir Luxuria, Eleonora Daniele e Caterina Balivo, che hanno espresso sorpresa e dolore per la sua scomparsa.

La morte di Maria Rita Parsi, avvenuta lunedì 2 febbraio a Roma all’età di 78 anni, ha colpito colleghi, amici e il mondo dell’informazione per un elemento su cui tutti insistono: non aveva malattie note. Le testimonianze raccolte nelle ore successive alla scomparsa convergono su questo punto e sono concordi nel definire il decesso improvviso difficile da spiegare. Vladimir Luxuria, sentita dall’ Ansa, ha raccontato di averla incontrata solo pochi giorni prima in Rai: “Solo giovedì scorso si sentiva benissimo, pur lamentando un forte dolore alla gamba”. Un dolore che Parsi non aveva ancora approfondito: “ Le ho detto di farsi vedere da un medico e mi ha risposto che lo avrebbe fatto “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

