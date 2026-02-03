La morte di Maria Rita Parsi? Non era malata giovedì però aveva un forte dolore alla gamba | le parole di Vladimir Luxuria Eleonora Daniele e Caterina Balivo
La morte di Maria Rita Parsi ha lasciato tutti senza parole. La donna, che è scomparsa lunedì a Roma all’età di 78 anni, non soffriva di malattie note, secondo quanto riferiscono amici e colleghi. Solo giovedì aveva avuto un forte dolore alla gamba, ma nulla lasciava pensare a una fine imminente. Tra chi ha commentato la notizia ci sono Vladimir Luxuria, Eleonora Daniele e Caterina Balivo, che hanno espresso sorpresa e dolore per la sua scomparsa.
La morte di Maria Rita Parsi, avvenuta lunedì 2 febbraio a Roma all’età di 78 anni, ha colpito colleghi, amici e il mondo dell’informazione per un elemento su cui tutti insistono: non aveva malattie note. Le testimonianze raccolte nelle ore successive alla scomparsa convergono su questo punto e sono concordi nel definire il decesso improvviso difficile da spiegare. Vladimir Luxuria, sentita dall’ Ansa, ha raccontato di averla incontrata solo pochi giorni prima in Rai: “Solo giovedì scorso si sentiva benissimo, pur lamentando un forte dolore alla gamba”. Un dolore che Parsi non aveva ancora approfondito: “ Le ho detto di farsi vedere da un medico e mi ha risposto che lo avrebbe fatto “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Luxuria sulla morte di Maria Rita Parsi: "L'avevo incontrata tre giorni fa, aveva un dolore alla gamba"
Vladimir Luxuria ricorda Maria Rita Parsi, scomparsa improvvisamente.
Balivo piange in diretta: "Maria Rita Parsi in tv senza farsi pagare mai". Luxuria rivela: "Un dolore alla gamba"
Caterina Balivo si commuove in diretta, ricordando Maria Rita Parsi, scomparsa all’età di 78 anni.
