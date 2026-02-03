La morte di Maria Rita Parsi ha lasciato tutti senza parole. La donna, che è scomparsa lunedì a Roma all’età di 78 anni, non soffriva di malattie note, secondo quanto riferiscono amici e colleghi. Solo giovedì aveva avuto un forte dolore alla gamba, ma nulla lasciava pensare a una fine imminente. Tra chi ha commentato la notizia ci sono Vladimir Luxuria, Eleonora Daniele e Caterina Balivo, che hanno espresso sorpresa e dolore per la sua scomparsa.

La morte di Maria Rita Parsi, avvenuta lunedì 2 febbraio a Roma all’età di 78 anni, ha colpito colleghi, amici e il mondo dell’informazione per un elemento su cui tutti insistono: non aveva malattie note. Le testimonianze raccolte nelle ore successive alla scomparsa convergono su questo punto e sono concordi nel definire il decesso improvviso difficile da spiegare. Vladimir Luxuria, sentita dall’ Ansa, ha raccontato di averla incontrata solo pochi giorni prima in Rai: “Solo giovedì scorso si sentiva benissimo, pur lamentando un forte dolore alla gamba”. Un dolore che Parsi non aveva ancora approfondito: “ Le ho detto di farsi vedere da un medico e mi ha risposto che lo avrebbe fatto “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “La morte di Maria Rita Parsi? Non era malata, giovedì però aveva un forte dolore alla gamba”: le parole di Vladimir Luxuria, Eleonora Daniele e Caterina Balivo

Approfondimenti su MariaRita Parsi

Vladimir Luxuria ricorda Maria Rita Parsi, scomparsa improvvisamente.

Caterina Balivo si commuove in diretta, ricordando Maria Rita Parsi, scomparsa all’età di 78 anni.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su MariaRita Parsi

Argomenti discussi: È morta Maria Rita Parsi; Maria Rita Parsi morta a 78 anni, Eleonora Daniele si commuove in diretta tv: Era mia amica, non era malata; Maria Rita Parsi, morta a 78 anni la psicoterapeuta e psicologa: era la voce storica nella tutela dei diritti dei minori; Addio a Maria Rita Parsi, morta la psicologa che ha dedicato la vita ai diritti dei bambini.

Addio Maria Rita Parisi, la psicologa più amata della tv: le cause della morteLa psicoterapeuta romana è morta oggi martedì 2 febbraio 2026 all’età di 78 anni: era un punto di riferimento in Italia per la tutela dei diritti dell’infanzia ... libero.it

Luxuria sulla morte di Maria Rita Parsi: L’avevo incontrata tre giorni fa, aveva un dolore alla gambaVladimir Luxuria ha ricordato Maria Rita Parsi: Siamo tutti sconvolti. Nessuno si aspettava che arrivasse la notizia della morte della psicologa. Anche Caterina Balivo, a La volta buona, ha ... fanpage.it

È morta la psicologa e psicoterapeuta Maria Rita Parsi. 78 anni, una lunga carriera come docente, era componente dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, del Comitato Onu sui diritti del fanciullo e presidente della Fondazione Movimento - facebook.com facebook

È scomparsa all’età di 78 anni Maria Rita Parsi, psicologa e psicoterapeuta tra le voci più autorevoli nel dibattito italiano su infanzia e adolescenza. tuttoscuola.com/addio-a-maria-… x.com