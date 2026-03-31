Il 24 marzo all’alba, un incendio scoppiato in una pizzeria nel quartiere Sant’Anna di Bari ha causato la distruzione del locale e gravi danni alle abitazioni sovrastanti. Due bambini sono stati salvati dai vicini e dai soccorritori, mentre la casa delle famiglie coinvolte è stata completamente compromessa. La comunità locale si è subito mobilitata per fornire assistenza alle famiglie colpite.

Il rogo della pizzeria a Sant'Anna, nei giorni scorsi, ha colpito anche le abitazioni del palazzo. Avviata una raccolta fondi per aiutare la coppia a ripartire L'incendio divampato il 24 marzo scorso all'alba in una pizzeria del quartiere Sant’Anna a Bari, oltre a ridurre in cenere il locale, ha provocato danni gravissimi alle abitazioni dello stabile. Le fiamme, di natura dolosa, hanno reso inagibili diversi appartamenti, lasciando alcune famiglie senza casa e segnando profondamente chi ha vissuto quei momenti. Tra le persone coinvolte ci sono Ida ed Emanuele, che hanno vissuto momenti drammatici, ma hanno anche dato prova di grande coraggio. 🔗 Leggi su Baritoday.it

© Baritoday.it - Salvano due bimbi e i vicini dall'incendio ma perdono la casa: Bari si mobilita in aiuto di Ida ed Emanuele

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