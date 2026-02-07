I Tiromancino tornano con un nuovo album intitolato

(askanews) – I Tiromancino annunciano il ritorno con Quando meno me lo aspetto, il loro 14esimo album in studio, trainato dal primo singolo Gennaio 2016 e dal brano Sto da Dio, un omaggio al blues e alla libertà. «La caratteristica di questo album è proprio la libertà. Dopo tanti dischi, dopo tanti anni nella musica, a un certo punto ho voluto fare questo disco proprio totalmente, come dire, per me stesso, chiudendomi in studio con degli amici, sperimentando, registrando senza un obiettivo ben preciso, ma per raccontare e suonare cose che mi piaceva suonare, che avrei voluto sentire». In questo lavoro Federico Zampaglione ha attinto a sonorità blues, country, folk, all’elettronica mescolandole con la canzone d’autore e creando un sound originale ma familiare. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Federico Zampaglione, il nuovo album di Tiromancino e la riflessione sulla musica

Approfondimenti su Tiromancino Musica

Federico Zampaglione non aveva in mente di scrivere un disco, ma proprio per questo il nuovo album dei Tiromancino, intitolato

Federico Zampaglione torna con i Tiromancino e parla di come il suo modo di fare musica sia cambiato.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Tiromancino Musica

Argomenti discussi: Federico Zampaglione si racconta: il nuovo album dei Tiromancino, Sanremo e il film; Zampaglione presenta il nuovo album dei Tiromancino: Un disco nato in libertà; Federico Zampaglione: Due anni fa ho visto la morte in faccia. Sanremo mi mette ansia, non riesco ad andarci; Federico Zampaglione pubblica 'Quando meno me lo aspetto: Ho visto la morte in faccia. Sanremo? Mi mette ansia.

Federico Zampaglione e l'arte di rinascere, la libertà fuori dal tempo dei TiromancinoDopo cinque anni in cui pensava di aver chiuso la carriera, il cantautore romano riparte dal rock per il nuovo album, Quando meno me lo aspetto. Tour nei teatri ad aprile e maggio. Kid Yugi e Franc ... ilfoglio.it

Federico Zampaglione: A 57 anni sono un uomo libero. E ho imparato a rallentareIl leader dei Tiromancino presenta Quando meno me lo aspetto, un disco nato senza calcoli né ansie: Sono stato a Sanremo due volte, ma sono troppo emotivo ... repubblica.it

Federico Zampaglione parla del nuovo album dei Tiromancino 'Quando meno me lo aspetto' tra riflessioni personali e criticità sociali facebook