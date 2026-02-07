Federico Zampaglione e l' arte di rinascere la libertà fuori dal tempo dei Tiromancino
Federico Zampaglione torna con i Tiromancino e parla di come il suo modo di fare musica sia cambiato. In un mondo che giudica in fretta e cerca l’approvazione immediata, lui sceglie di riprendere in mano la propria arte e di reinventarsi. «Oggi fare un disco significa affrontare una società che giudica e sente il bisogno di apparire in fretta», dice. La sua voglia di libertà e di uscire dai soliti schemi si sente forte nelle sue parole e nella musica.
“Oggi fare un disco significa affrontare una società che giudica e sente il bisogno di apparire in fretta. È un mondo difficile, in cui ci si può sentire inadeguati. Nel 2021 pensavo di aver chiuso con la musica. Ma poi sono tornato a lavorare su nuove canzoni. E questo album, forse, è il più libero della mia carriera”. Federico Zampaglione racconta così al Foglio il quattordicesimo lavoro dei Tiromancino, Quando meno me lo aspetto. Undici brani inediti che spaziano tra profondità testuale e diversi generi musicali: dal blues al rock, dal country all'elettronica, dal reggae alle sonorità tipiche della canzone d'autore anni Settanta. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
