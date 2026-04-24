Federica Panicucci in pubblico coi figli dopo anni i volti di Sofia e Mattia

Federica Panicucci è stata vista in pubblico insieme ai figli, Sofia e Mattia, per la prima volta dopo diversi anni. L'evento si è svolto a Milano, durante una passerella che ha attirato l'attenzione dei presenti. La presentatrice ha condiviso momenti con i figli, che sono stati riconosciuti dai testimoni presenti alla manifestazione. Nessun dettaglio sui nomi dei luoghi o delle persone coinvolte è stato diffuso.

La passerella milanese si è trasformata in uno degli eventi più glamour della stagione. La première de Il Diavolo veste Prada 2 ha richiamato in Rinascente un parterre di volti noti, tutti pronti a celebrare il ritorno di una storia legata a doppio filo al mondo della moda, dell’ambizione e dei look destinati a far discutere. Tra gli ospiti più fotografati c’era Federica Panicucci, apparsa raggiante in un abito lungo rosso fuoco con cappuccio, una scelta scenografica e perfettamente in linea con l’atmosfera fashion della serata. La conduttrice ha sfilato sul red carpet con eleganza, lasciandosi immortalare prima da sola e poi accanto ai figli Sofia e Mattia.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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