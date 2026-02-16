Olimpiadi invernali le parole di Sofia Goggia su Federica Brignone e il pubblico sorpreso
Sofia Goggia ha commentato Federica Brignone, vincitrice dell’oro nello slalom gigante alle Olimpiadi di Milano Cortina, perché si sentiva delusa per aver concluso decima, a pochi centesimi dal podio. La sua frase ha sorpreso il pubblico, che si aspettava un suo commento più riservato. La gara si è svolta sotto gli occhi di tanti spettatori, che hanno seguito con attenzione ogni manche.
L’eco della gara di Slalom Gigante alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina continua a farsi sentire, soprattutto per l’esito che ha visto Federica Brignone conquistare la medaglia d’oro e Sofia Goggia chiudere al decimo posto, a pochissimi centesimi da un podio che per lunghi tratti era sembrato possibile. Una prova tiratissima, giocata sui dettagli e sui distacchi minimi, che ha consegnato alla valdostana il trionfo olimpico e alla bergamasca una delusione difficile da digerire, maturata sul filo dei centesimi. L’intervista a caldo di Sofia Goggia, dopo aver perso almeno l’argento per 25 centesimi nel Gigante, è divenuta virale per il modo in cui fa i complimenti a Federica Brignone che ha conquistato la seconda medaglia d’oro delle Olimpiadi Invernali.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Sofia Goggia esce nel superG delle Olimpiadi: aveva un vantaggio enorme su Federica Brignone
Sofia Goggia è uscita nel superG delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.
Sofia Goggia, caduta alle Olimpiadi invernali: pubblico italiano gelato
La discesista italiana Sofia Goggia è caduta questa mattina durante la gara alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: La cerimonia d'apertura delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026, l'editoriale di Massimo Gramellini; Io sono perché noi siamo: la Presidente del CIO Kirsty Coventry lancia un messaggio di unità per i Giochi Olimpici Invernali 2026; Charlize Theron e Mandela: il monologo per la pace a Milano Cortina; Al via le Olimpiadi Milano-Cortina 2026, la cerimonia d’inaugurazione.
Gli azzurri più medagliati di sempre ai Giochi invernali: Brignone eguaglia un mitoLeggi su Sky Sport l'articolo Olimpiadi invernali Milano Cortina, i risultati delle gare di oggi in diretta live ... sport.sky.it
Arianna Fontana ha perso le parole dopo l’ennesima medagliaLa campionessa valtellinese, che ha eguagliato il record di 13 medaglie olimpiche di Mangiarotti, fatica a realizzare la sua impresa ... sportal.it
"Complimenti a Federica" L'intervista a Sofia Goggia è virale dopo il secondo oro conquistato da Federica Brignone - facebook.com facebook
MAGNIFICA ITALIA A CORTINA Nonostante il pettorale numero 14 e la pista leggermente segnata, Federica Brignone spacca definitivamente la prima manche con una prova impressionante Sofia Goggia in zona medaglie, volando dal terzo settore e x.com