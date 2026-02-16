Olimpiadi invernali le parole di Sofia Goggia su Federica Brignone e il pubblico sorpreso

Sofia Goggia ha commentato Federica Brignone, vincitrice dell’oro nello slalom gigante alle Olimpiadi di Milano Cortina, perché si sentiva delusa per aver concluso decima, a pochi centesimi dal podio. La sua frase ha sorpreso il pubblico, che si aspettava un suo commento più riservato. La gara si è svolta sotto gli occhi di tanti spettatori, che hanno seguito con attenzione ogni manche.

L’eco della gara di Slalom Gigante alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina continua a farsi sentire, soprattutto per l’esito che ha visto Federica Brignone conquistare la medaglia d’oro e Sofia Goggia chiudere al decimo posto, a pochissimi centesimi da un podio che per lunghi tratti era sembrato possibile. Una prova tiratissima, giocata sui dettagli e sui distacchi minimi, che ha consegnato alla valdostana il trionfo olimpico e alla bergamasca una delusione difficile da digerire, maturata sul filo dei centesimi. L’intervista a caldo di Sofia Goggia, dopo aver perso almeno l’argento per 25 centesimi nel Gigante, è divenuta virale per il modo in cui fa i complimenti a Federica Brignone che ha conquistato la seconda medaglia d’oro delle Olimpiadi Invernali.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Sofia Goggia è uscita nel superG delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

La discesista italiana Sofia Goggia è caduta questa mattina durante la gara alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.