Federica Panicucci ha appreso in diretta, durante la trasmissione Mattino 5, la notizia della morte di Enrica Bonaccorti. La conduttrice si è mostrata visibilmente commossa e ha commentato con parole emozionate, mentre i telespettatori seguivano la scena. La notizia ha suscitato reazioni di tristezza e sorpresa tra il pubblico presente in studio e gli osservatori da casa.

Enrica Bonaccorti è morta un anno dopo la diagnosi di un tumore inoperabile al pancreas. Icona dello spettacolo, aveva raccontato la sua malattia più volte nei programmi Mediaset. Proprio Canale 5 è stata tra i primi a dare l’annuncio della scomparsa, con Federica Panicucci: la conduttrice di Mattino 5, visibilmente commossa, ha confessato ai telespettatori che tutti, in studio, erano “molto scossi“. Il tweet di Clemente Mimun L'annuncio di Federica Panicucci Il ricordo dei vip, da Mara Venier ad Antonella Clerici Il racconto a Verissimo Il tweet di Clemente Mimun Poco dopo le ore 10 di giovedì 12 marzo si è diffusa rapidamente la notizia della morte di Enrica Bonaccorti. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Morta Enrica Bonaccorti, Federica Panicucci in lacrime dopo averlo scoperto in diretta: "Siamo scossi"

Articoli correlati

“Ci ha lasciati, è morta”. Mattino Cinque, l’annuncio in diretta di Federica PanicucciLa notizia del lutto è arrivata all’improvviso, nel corso di una diretta televisiva seguita ogni mattina da migliaia di spettatori.

Leggi anche: Enrica Bonaccorti è morta

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Morta Enrica Bonaccorti

Argomenti discussi: Omicidio del lago di Bracciano, libero il fidanzato killer di Federica Mangiapelo.

Il ricordo di colleghi e amici: Silvia Toffanin (resterai per sempre nei nostri cuori) e Mara Venier (sarai sempre con me)La conduttrice di Non è la Rai si è spenta a 76 anni. Colleghe e amiche la ricordano con parole toccanti sui social. ilfattoquotidiano.it

Addio a Enrica Bonaccorti, la signora di tv e radio è morta a 76 anni: la sua storiaLa televisione italiana perde un’altra figura iconica: Enrica Bonaccorti è morta a 76 anni, aveva un tumore al pancreas. Il video di Amica.it ... amica.it