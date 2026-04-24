Federica Aversano dopo il rinvio a giudizio per stalking | Accuse infondate anch'io ho denunciato il mio ex
Federica Aversano, ex tronista di Uomini e Donne, ha commentato il rinvio a giudizio per stalking, definendo le accuse come infondate. La donna ha anche riferito di aver presentato una denuncia contro il suo ex, padre di suo figlio, per atti persecutori e violenza. La vicenda giudiziaria riguarda le accuse rivolte alla Aversano, che si trovano al centro di un procedimento legale ancora in corso.
L'ex tronista di Uomini e Donne, accusata dal padre di suo figlio di atti persecutori e violenza, affida a Fanpage.it la sua versione dei fatti: "Ho subito violenza psicologica per anni, mi sono affidata a un centro antiviolenza per uscirne. L'ho denunciato per maltrattamenti".🔗 Leggi su Fanpage.it
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