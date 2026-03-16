Maria Esposito | Sofia Loren viene dal nulla se c'è riuscita lei posso farcela anch'io

Maria Esposito ha parlato di Sofia Loren durante una trasmissione, affermando che l’attrice viene da zero e che, se è riuscita a farcela, anche lei può riuscirci. La giovane attrice ha sottolineato come Loren rappresenti un esempio di successo partendo da condizioni umili. Le sue parole sono state pronunciate nel corso di un intervento in diretta televisiva.

Maria Esposito a Da noi. a ruota libera parla di Sofia Loren come modello: "Lei viene dal nulla e quando vedo tutto quello che ha fatto penso: se c'è riuscita lei, perché non posso farlo io?". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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