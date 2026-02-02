Atripalda i Focaroni di San Sabino accendono l’attesa della festa patronale

Atripalda si avvicina al momento più atteso dell’anno: i Focaroni di San Sabino. La notte dell’8 febbraio, i cittadini accendono grandi torce di legno, dando il via ai festeggiamenti in onore del loro santo patrono. È un rito che richiama molti e che segna l’inizio dei giorni di festa, culminando il 9 febbraio con la celebrazione di San Romolo. La città si prepara a vivere questa tradizione con entusiasmo, tra fiaccole accese e il suono delle campane.

C'è Posta per Te, le pagelle: De Filippi 'forza' sciagurate a riprendersi l'ex (0), Del Piero smarchetta (4), Maria suocera da incubo (7) I grandi falò, accesi nei vari quartieri, rappresentano un rito antico e carico di significato, capace di unire fede, memoria popolare e senso di comunità. Attorno al fuoco si rinnova ogni anno un gesto collettivo che prepara spiritualmente e simbolicamente alla solennità patronale del giorno successivo. In vista dell'evento, il Comune di Atripalda ha definito una procedura unica e semplificata per il rilascio delle autorizzazioni, finalizzata a garantire sicurezza, rispetto delle norme e tutela della tradizione.

