Una nuova giocatrice si fa largo nel panorama del calcio femminile. Proveniente dalla WSL, questa atleta brasiliana ha dimostrato di possedere una velocità di 95 e un fisico valutato a 91, caratteristiche che attirano l’attenzione. La sua presenza si fa notare tra le notevoli promesse, portando con sé l’esperienza internazionale e un bagaglio di abilità che potrebbero influenzare le partite.

Arriva dalla WSL ma ha il DNA brasiliano: la nuova Menzioni d’Onore TOTS di Kerolin Nicoli è la carta che stavate aspettando per spaccare le partite. Ecco come sbloccare questo mostro da 94 OVR e perché i suoi Plus++ la rendono una minaccia totale. Il rilascio delle ore 19:00 scuote il mercato delle ali destre. EA Sports ha rilasciato la SBC di Kerolin Nicoli, una carta che sulla carta sembra illegale: 95 di velocità abbinato a un incredibile 91 di fisico. Non è la solita ala leggera che vola via al primo contrasto; Kerolin è costruita per resistere alle spallate dei difensori più rocciosi e scivolare via in dribbling. Analisi della Carta: Più di una semplice ala.🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - FC 26, VELOCITÀ 95 E FISICO 91: LA NUOVA SBC TOTS KEROLIN NICOLI È UNA “FURY”

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