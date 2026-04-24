FC 26 SHOWDOWN RIVOLUZIONATI | OLTRE AL +2 C’È UN NUOVO PREMIO!

EA Sports ha annunciato modifiche alle regole delle sfide Showdown in FC 26. La sfida tra Inghilterra e Germania non riguarda più solo l’OVR, ma include anche un nuovo premio che offre un potenziamento inedito. Questa novità si aggiunge al tradizionale bonus di +2 e introduce un elemento di novità nelle competizioni tra le nazionali. Le regole aggiornate sono state comunicato ai giocatori nelle ultime ore.

EA Sports cambia le regole delle sfide Showdown: la sfida tra Inghilterra e Germania non mette in palio solo l’OVR, ma un potenziamento mai visto prima. Ecco perché England e Schüller sono diventate improvvisamente le carte più ambite del weekend. Se pensavate che le Showdown fossero le solite sfide per un piccolo upgrade, preparatevi a cambiare idea. Con il rilascio delle SBC di Bethany England e Lea Schüller, EA Sports ha introdotto una novità che stravolge il meta: chi vince non riceverà solo il classico potenziamento dell’OVR, ma sbloccherà una caratteristica riservata finora solo ai top player assoluti. La svolta: Un PlayStyle+ extra in palio.🔗 Leggi su Imiglioridififa.com © Imiglioridififa.com - FC 26, SHOWDOWN RIVOLUZIONATI: OLTRE AL +2 C’È UN NUOVO PREMIO! TORNEO DI FC26 CON I BAMBINI DEL PALLONE D’ORO *PARTITE INCREDIBILI* Notizie correlate Leggi anche: FC 26 SBC Showdown: Manchester City vs Arsenal – Scontro al vertice in Premier! FC 26 Showdown: Eva Navarro vs Océane PicardUna nuova sfida Showdown mette a confronto il talento spagnolo del Real Madrid, Eva Navarro, e la versatilità francese del Bordeaux, Océane Picard. Panoramica sull’argomento EA Sports FC 26EA Sports FC 26 è la nuova iterazione del gioco di calcio targato Electronic Arts, in uscita il 26 settembre 2025 su PC, PS4, PS5, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, Xbox One, Xbox Series X/S e ... everyeye.it Ea Sports Fc 26 punta a rivoluzionare il suo gameplay e la modalità FUTElectronic Arts svela finalmente anche il gameplay del nuovo Ea Sports Fc 26, terzo capitolo a portare questo nome dopo lo storico addio ormai due anni fa alla licenza ufficiale Fifa. Pochi giorni fa ... wired.it