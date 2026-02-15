Eva Navarro del Real Madrid e Océane Picard del Bordeaux si sfidano nel torneo FC 26 Showdown, una sfida che mette in luce le loro abilità sul campo. Navarro, nota per la sua velocità e precisione, cerca di consolidare la sua posizione, mentre Picard, apprezzata per la sua versatilità, punta a sorprendere con le sue mosse imprevedibili. La partita si svolge in un clima teso, con i tifosi che seguono con attenzione ogni movimento delle due giocatrici.

Una nuova sfida Showdown mette a confronto il talento spagnolo del Real Madrid, Eva Navarro, e la versatilità francese del Bordeaux, Océane Picard. In base al risultato della partita reale tra le loro squadre, le carte riceveranno un boost alle stats. 1. Eva Navarro (Real Madrid). Navarro è un’ala pura, dotata di una velocità bruciante e di un controllo palla eccellente per scardinare le difese sulle fasce. Statistiche chiave: Vanta un ottimo 90 di Velocità e 88 di Dribbling.. Skill e Piede: È dotata di 4 Skill e un letale 5 Piede Debole.. Ruoli PLUS PLUS (++): ED: Attaccante interno.. AD: Ala, Attaccante interno. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - FC 26 Showdown: Eva Navarro vs Océane Picard

Due nuovi oggetti di Showdown hanno portato in campo Mastantuono e Aursnes, due giocatori che si sfidano per il potenziamento.

