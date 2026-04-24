FC 26 IL GIOCATORE FANTASMA È TORNATO | RISOLTO IL BUG CHE LO RENDEVA INUTILIZZABILE!

Da imiglioridififa.com 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo giorni di attesa, il problema che impediva di utilizzare il giocatore FC 26 in modalità Ultimate Team è stato risolto. Il bug, che aveva reso impossibile schierarlo in campo o inserirlo nelle evoluzioni, riguardava una delle carte oro più discussa. EA Sports ha finalmente sistemato la questione, portando alla riattivazione del giocatore e riempiendo un vuoto che si era creato in diversi club virtuali.

Per giorni è stato impossibile schierarlo in campo o inserirlo nelle Evoluzioni. EA Sports ha finalmente sbloccato una delle carte oro più “buggate” in senso buono: ecco di chi si tratta! C’era un vuoto inspiegabile in molti club di Ultimate Team. Un giocatore che, nonostante fosse presente nella collezione, risultava letteralmente “bloccato” o invisibile al momento di scendere in campo. EA Sports ha finalmente rilasciato il fix ufficiale, restituendo ai giocatori uno dei profili più dinamici e divertenti del gioco. Risolto l’errore sulla carta oro. We addressed an issue with the Saint-Maximin Gold Player Item that prevented him from being used in-game.🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

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FC 26 e l'ennesimo bug degli imprevisti

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