FC 26 IL GIOCATORE FANTASMA È TORNATO | RISOLTO IL BUG CHE LO RENDEVA INUTILIZZABILE!

Dopo giorni di attesa, il problema che impediva di utilizzare il giocatore FC 26 in modalità Ultimate Team è stato risolto. Il bug, che aveva reso impossibile schierarlo in campo o inserirlo nelle evoluzioni, riguardava una delle carte oro più discussa. EA Sports ha finalmente sistemato la questione, portando alla riattivazione del giocatore e riempiendo un vuoto che si era creato in diversi club virtuali.

Per giorni è stato impossibile schierarlo in campo o inserirlo nelle Evoluzioni. EA Sports ha finalmente sbloccato una delle carte oro più “buggate” in senso buono: ecco di chi si tratta! C’era un vuoto inspiegabile in molti club di Ultimate Team. Un giocatore che, nonostante fosse presente nella collezione, risultava letteralmente “bloccato” o invisibile al momento di scendere in campo. EA Sports ha finalmente rilasciato il fix ufficiale, restituendo ai giocatori uno dei profili più dinamici e divertenti del gioco. Risolto l’errore sulla carta oro. We addressed an issue with the Saint-Maximin Gold Player Item that prevented him from being used in-game.🔗 Leggi su Imiglioridififa.com © Imiglioridififa.com - FC 26, IL GIOCATORE “FANTASMA” È TORNATO: RISOLTO IL BUG CHE LO RENDEVA INUTILIZZABILE! FC 26 e l'ennesimo bug degli imprevisti Notizie correlate Leggi anche: Apple rilascia iOS 26.4.1: bug di sincronizzazione risolto Leggi anche: FC 26, IL PREMIUM PASS PARTE COL BUG: EA INTERVIENE DOPO SOLE DUE ORE! Aggiornamenti e contenuti dedicati EA SPORTS FC 26 presenta il Team Of The Season per Eredivisie, MLS e del resto dell’EuropaElectronic Arts ha presentato il Team Of The Seasons per Eredivisie, MLS e del resto dell’Europa per EA SPORTS FC 26. vgmag.it EA SPORTS FC 26 presenta il Team Of The Season della Serie AElectronic Arts ha presentato il Team Of The Seasons della serie A e l'ICONS Edition per il titolo sportivo EA SPORTS FC 26. vgmag.it