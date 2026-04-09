Apple rilascia iOS 26.41 | bug di sincronizzazione risolto

Apple ha reso disponibile iOS 26.4.1, un aggiornamento che risolve problemi di sincronizzazione presenti nella versione precedente. L'aggiornamento è stato rilasciato pochi giorni dopo il lancio di iOS 26.4, che aveva causato disagi agli utenti. La versione 23E254 di iOS 26.4 è stata seguita dall'uscita di iOS 26.4.1, che mira a correggere i bug segnalati.

Apple ha risposto con rapidità ai disagi emersi dopo il rilascio di iOS 26.4. A pochi giorni dalla build 23E254, mercoledì è stato distribuito iOS 26.4.1, concentrandosi principalmente sulla correzione di un bug critico che impediva la corretta sincronizzazione dei dati tra i dispositivi iOS. Il problema riguardava CloudKit, il framework alla base di iCloud: le modifiche effettuate su un iPad non si riflettevano immediatamente su iPhone, causando malfunzionamenti nella condivisione delle password e in altre app di terze parti, come Drafts. Con l’aggiornamento 26.4.1, la sincronizzazione dei dati torna stabile, evitando agli utenti di dover forzare manualmente l’aggiornamento dei contenuti. 🔗 Leggi su Billipop.com

© Billipop.com - Apple rilascia iOS 26.4.1: bug di sincronizzazione risolto

iOS 26.4: Apple risolve il bug tastiera che bloccavaLa frustrazione di milioni di utenti italiani che hanno notato errori di battitura improvvisi sui loro iPhone si sta finalmente placando con l’arrivo...

Leggi anche: Apple rilascia IOS 26.3 ma c’è una sorpresa: la mossa che pochi si aspettavano

Fix iCloud Drive Showing In iPhone Storage (2026) - FREE UP NOW

Temi più discussi: Apple rilascia le beta pubbliche iOS 26.5, macOS Tahoe 26.5 e gli altri sistemi operativi; Apple rilascia la prima beta di iOS 26.5, arriva la nuova Siri? [AGGIORNATO CON TUTTE LE NOVITÀ]; Vecchi iPhone colpiti dagli hacker, Apple rilascia un aggiornamento; Apple ha finalmente rilasciato la patch per bloccare lo spyware DarkSword per chi ha iOs 18.

Apple rilascia iOS 26.4.1, scaricatelo per sicurezza e iCloudApple ha rilasciato gli aggiornamenti a iOS 26.4.1 e iPadOS 26.4.1, update minori per iPhone e iPad che arrivano a circa due settimane di distanza dalla disponibili di iOS 26.4 e iPadOS 26.4. macitynet.it

Rilasciato iOS 26.4.1, ecco le novitàLa novità più rilevante riguarda il ripristino della corretta sincronizzazione dei dati tramite iCloud. Sotto la versione 26.4, molti sviluppatori e utenti avevano segnalato un malfunzionamento del ... theapplelounge.com

Apple rilascia iOS 26.4.1, ecco tutte le novità x.com

Apple rilascia iOS 18.7.7: sicurezza anche per i vecchi iPhone https://www.macitynet.it/p=1464459 - facebook.com facebook