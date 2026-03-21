Il Laboratorio FC 26 Il Laboratorio è ora disponibile per i giocatori, offrendo un nuovo modo di personalizzare le carte FUT. La funzione “Crea il tuo FUT Birthday” permette di trasformare qualsiasi carta in un’edizione speciale, chiamata FUT Birthday. Per attivare questa opzione, è necessario investire 100.000 crediti o 850 FC Points, con l’obiettivo di modificare la rarità della carta.

L’Evoluzione “Crea il tuo FUT Birthday” è un investimento strategico di 100.000 crediti (o 850 FC Points) che ha un unico obiettivo meccanico: cambiare la rarità della carta. Ecco i fatti certi su questa EVO: Requisito: Puoi inserire un giocatore con GEN max 89 (che NON sia un Tour mondiale fuoricl. argento ).. L’unico upgrade: La carta ottiene la rarità FUT Birthday. Le statistiche, le stelle mosse abilità e il piede debole restano identici a quelli della carta di partenza.. L’utilità reale: Trasformare il giocatore in un oggetto “FUT Birthday” serve esclusivamente per renderlo idoneo a partecipare alle successive Evoluzioni denominate “Laboratorio”. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - FC 26 Il Laboratorio è aperto: come trasformare qualsiasi carta in un FUT Birthday personalizzato!

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