Fazzolari non ha mai presentato un emendamento per estendere il superbonus | la bufala di Conte smontata in tempo reale

In merito a un video condiviso sui social da un leader politico, l’Ufficio stampa di un senatore ha precisato che quest’ultimo non ha mai presentato emendamenti per estendere il Superbonus. La precisazione arriva dopo che il video aveva generato dubbi sulla partecipazione del politico a iniziative legislative relative a questa misura. La comunicazione sottolinea che le affermazioni fatte in passato e ripetute oggi sono false.

In merito al video condiviso sui social dal presidente del M5S, Giuseppe Conte, l’Ufficio stampa del senatore Giovanbattista Fazzolari fa sapere che “come già detto in passato, è falso che il senatore Fazzolari abbia presentato emendamenti per l’estensione del Superbonus. Come è possibile verificare facendo una ricerca degli atti parlamentari a sua firma, il senatore Fazzolari, preso atto che il governo, di cui non era parte, voleva prorogare l’assurda norma del Superbonus, ha tentato con due emendamenti alla legge di Bilancio 2022 (9.80 e 9.82) di migliorare dall’opposizione quella pessima normativa chiedendo che fosse quantomeno contemplata nella spesa anche l’installazione di impianti solari fotovoltaici.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Fazzolari non ha mai presentato un emendamento per estendere il superbonus: la bufala di Conte smontata in tempo reale Notizie correlate Carta del docente, in Sicilia presentato un emendamento per estendere il beneficio ai 298 insegnanti degli istituti scolastici regionali siciliani esclusiLa deputata regionale del Movimento Cinque Stelle Jose Marano ha annunciato la presentazione di un emendamento finalizzato a eliminare la disparità... Leggi anche: Superbonus, la figuraccia di Giuseppe Conte con Moody's: ha fatto esplodere il debito