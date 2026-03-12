Carta del docente in Sicilia presentato un emendamento per estendere il beneficio ai 298 insegnanti degli istituti scolastici regionali siciliani esclusi

In Sicilia è stato presentato un emendamento alla carta del docente per estendere il beneficio a 298 insegnanti degli istituti scolastici regionali siciliani che attualmente sono esclusi. La deputata regionale del Movimento Cinque Stelle, Jose Marano, ha annunciato questa iniziativa, senza fornire ulteriori dettagli sul contenuto o le modalità di applicazione dell’emendamento. La proposta riguarda specificamente il riconoscimento del beneficio per questi insegnanti.

La deputata regionale del Movimento Cinque Stelle Jose Marano ha annunciato la presentazione di un emendamento finalizzato a eliminare la disparità di trattamento economico e normativo tra i docenti delle istituzioni scolastiche statali e quelli delle scuole dell'infanzia e di istruzione secondaria regionali non paritarie della Sicilia. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Articoli correlati

Leggi anche: Carta del Docente a 383 euro dal 9 marzo, M5S attacca: “Il Governo arriva in ritardo, taglia la Carta del docente e fa pagare agli insegnanti il conto”

Tutto sulla carta docente ai precari. Iscriviti alla newsletter “Diventare Insegnanti”La carta docenti ha rappresentato per molto tempo un ennesimo strumento di discriminazione Con i ricorsi si è riusciti da tempo per via comunitaria a...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Carta del docente in Sicilia presentato...

Temi più discussi: Carta docente 2025/2026 finalmente attiva, anche se l'accesso al portale è difficoltoso; Carta Docente 2026: importi, requisiti e novità; Carta del docente 2025/2026, c’è il via libera: importo, requisiti, quando si può attivare; Carta docente 2025/2026: il MIM taglia il bonus a 383 euro.

Carta del Docente da oggi al via: come accedere e creare il buonoDa oggi attiva la Carta del Docente 2026: 383€ per oltre un milione di prof. Ecco le novità su scadenze, acquisti di PC ogni 4 anni e come generare subito il tuo buono con SPID o CIE ... skuola.net

Cosa si può comprare con la carta del docente? I corsi di formazione della Tecnica della ScuolaCi siamo: la Carta Docente, attesa da migliaia di insegnanti e rimasta inutilizzabile dallo scorso 31 agosto, è stata attivata oggi, il 9 marzo e vale 383 euro.Una platea complessiva di beneficiari d ... tecnicadellascuola.it

Carta del docente: chi ha ricevuto gli arretrati può comprare ancora PC e hardware nel 2026 - facebook.com facebook

Riaperta la piattaforma della Carta del Docente con l’accredito di 383 euro. Ecco un video tutorial, a cura di Luigi Quattrocchi, docente ed esperto in normativa scolastica, per l’accesso alla piattaforma e la generazione dei buoni. x.com