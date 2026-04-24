Favara arrestato il legato mafioso | condanna per l’incendio del 2019

Da ameve.eu 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo è stato arrestato a Favara con l’accusa di essere il legato mafioso responsabile dell’incendio che nel 2019 colpì un ristorante in Piazza Cavour. L’arresto è stato eseguito dalle forze dell’ordine, che hanno anche emesso una condanna per il fatto. L’individuazione e l’arresto sono stati comunicati ufficialmente, mettendo fine a un’indagine iniziata diversi anni fa.

? Cosa sapere Ignazio Sicilia arrestato a Favara per l'incendio al ristorante di Piazza Cavour nel 2019.. Il cinquantenne, legato a Giuseppe Sicilia, sconta 9 mesi di isolamento domestico.. I carabinieri della Tenenza di Favara hanno condotto l’arresto di Ignazio Sicilia, 50 anni, che dovrà scontare in regime di isolamento domestico una pena di 9 mesi e 2 giorni per un incendio appiccato nel 2019. L’uomo, fratello di Giuseppe Sicilia, è stato portato dai militari alla sua abitazione dopo l’ordinanza del tribunale di sorveglianza di Palermo. L’incendio in piazza Cavour e il passato criminale. Tutto ebbe inizio nel novembre del 2019, quando le fiamme divamparono sugli arredi esterni di un ristorante situato nel cuore pulsante di Piazza Cavour.🔗 Leggi su Ameve.eu

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