Favara arrestato il legato mafioso | condanna per l’incendio del 2019

Un uomo è stato arrestato a Favara con l’accusa di essere il legato mafioso responsabile dell’incendio che nel 2019 colpì un ristorante in Piazza Cavour. L’arresto è stato eseguito dalle forze dell’ordine, che hanno anche emesso una condanna per il fatto. L’individuazione e l’arresto sono stati comunicati ufficialmente, mettendo fine a un’indagine iniziata diversi anni fa.

? Cosa sapere Ignazio Sicilia arrestato a Favara per l'incendio al ristorante di Piazza Cavour nel 2019.. Il cinquantenne, legato a Giuseppe Sicilia, sconta 9 mesi di isolamento domestico.. I carabinieri della Tenenza di Favara hanno condotto l’arresto di Ignazio Sicilia, 50 anni, che dovrà scontare in regime di isolamento domestico una pena di 9 mesi e 2 giorni per un incendio appiccato nel 2019. L’uomo, fratello di Giuseppe Sicilia, è stato portato dai militari alla sua abitazione dopo l’ordinanza del tribunale di sorveglianza di Palermo. L’incendio in piazza Cavour e il passato criminale. Tutto ebbe inizio nel novembre del 2019, quando le fiamme divamparono sugli arredi esterni di un ristorante situato nel cuore pulsante di Piazza Cavour.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Favara, arrestato il legato mafioso: condanna per l’incendio del 2019 Notizie correlate Sea-Watch: Palermo condanna lo Stato a risarcire l’ONG per il blocco del 2019. Meloni critica la sentenza.Il Tribunale di Palermo ha condannato lo Stato italiano a risarcire l'organizzazione non governativa Sea-Watch con 76mila euro, a seguito del blocco... Tutte le accuse al manager della sanità Iacolino: "Era al servizio dell'imprenditore mafioso di Favara"Sarebbe stato completamente a disposizione di un imprenditore mafioso, aiutandolo nelle trafile burocratiche per consentirgli di accaparrarsi gli... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Favara, arrestato 50enne: dovrà scontare pena per incendio doloso; L’operazione antimafia a Niscemi; arrestato imprenditore di Favara. Favara, arrestato 50enne: dovrà scontare pena per incendio dolosoI carabinieri della Tenenza di Favara hanno dato esecuzione a un provvedimento emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Palermo, arrestando un 50enne. L’uomo dovrà espiare una condanna a 9 mesi e 2 gio ... scrivolibero.it Condannato per un incendio in un ristorante: arrestato e portato ai domiciliariLa condanna si riferisce a un episodio del novembre 2019, quando Ignazio Sicilia venne arrestato per aver appiccato un incendio agli arredi esterni di un ristorante nella centralissima piazza Cavour, ... agrigentonotizie.it FAVARA (AG) Il Farm Cultural Park - facebook.com facebook È stato convalidato il fermo del sedicenne accusato dell’omicidio di Gabriele Vaccaro, 25 anni di Favara, morto dopo essere stato colpito da un fendente a Pavia x.com