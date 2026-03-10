Tutte le accuse al manager della sanità Iacolino | Era al servizio dell' imprenditore mafioso di Favara

Il manager della sanità, Iacolino, è accusato di aver agito al servizio di un imprenditore mafioso di Favara. Secondo le accuse, avrebbe facilitato le procedure burocratiche per favorire l’assegnazione di appalti a ditte vicine all’imprenditore. In cambio, avrebbe ricevuto finanziamenti per le sue campagne elettorali e altri vantaggi. Le indagini sono in corso per verificare i dettagli delle accuse.

Sarebbe stato completamente a disposizione di un imprenditore mafioso, aiutandolo nelle trafile burocratiche per consentirgli di accaparrarsi gli appalti o comunque di farli assegnare a ditte a lui vicine, e in cambio avrebbe ottenuto finanziamenti per le sue varie campagne elettorali e anche la possibilità di "sistemare" con delle assunzioni persone di suo gradimento. È questa - in estrema sintesi - l'accusa molto grave mossa dalla Procura di Palermo al manager della sanità ed ex europarlamentare del Pdl, Salvatore Iacolino, che è indagato per concorso esterno in associazione mafiosa e corruzione aggravata dall'aver favorito Cosa nostra ed in particolare la cosca di Favara, a cui appartiene l'imprenditore Carmelo Vetro, che stamattina (10 marzo) è finito in carcere. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

